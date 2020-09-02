Египет изменил правила сдачи теста на COVID-19 для туристов

Власти Египта в третий раз за последний месяц изменили условия въезда в страну зарубежных путешественников. Об этом сообщает АТОР в среду, 2 сентября.

Там напомнили, что с 1 сентября всех иностранных туристов в Египте обязали предъявлять на границе отрицательные результаты теста на COVID-19, полученные не ранее, чем за 72 часа до въезда. Но это требование привело к отмене бронирований: по данным египетских СМИ, до трети зарубежных заявок по турам на курорты Красного моря в сентябре были аннулированы.

Египетские отельеры заговорили о новом кризисе. В правительстве страны их услышали: требование о ПЦР-тестировании иностранцев сохранено. Но отдыхающие, прилетающие на побережье Красного моря через аэропорты Хургады, Марса-Алам, Шарм-эш-Шейха и Таба без справки, с 1 сентября могут сдать анализ уже по прибытии.





Стоимость ПЦР-тестирования составит 30 долларов. От предоставления справок и тестирования на COVID-19 по прибытию освобождены дети до шести лет.





Пока не ясно, в течение какого времени будут готовы результаты, и где должны находится иностранные туристы во время их ожидания.





Впрочем, нововведение властей местные туроператоры называют "полумерами": по их мнению, ПЦР-тестирование на месте не поможет нарастить турпоток, так как это все равно приведет к росту расходов на отдых. Например, семье из трех человек (с ребенком старше шести лет) потребуется заплатить 90 долларов. В то же время конкуренты Египта – это Турция, Тунис – принимают отдыхающих без особых условий.





С 1 сентября в Египте для иностранных гостей возобновились экскурсионные поездки в археологические и туристические районы, в том числе, в Луксор и Каир. В соответствии с протоколами безопасности работает около 600 отелей, которым разрешено работать с загрузкой не более 50%.





По данным египетских властей, с момента возобновления въездного туризма (с 1 июля) на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада побывало 150 тысяч иностранцев. В основном это туристы из Украины, Беларуси, Швейцарии, Венгрии и Сербии. Согласно официальной информации, случаев заражения COVID-19 среди отдыхающих не зарегистрировано.





По состоянию на 2 сентября в Египте было зарегистрировано более 99 тысяч инфицированных коронавирусом. Скончались 5440 человек. За последние сутки заразились 176 граждан страны.