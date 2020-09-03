Ангела Меркель отреагировала на отравление Навального

Германия информирует своих партнеров по НАТО и ЕС о результатах расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге в среду, 2 сентября, передает РБК-Украина.

После этого страны-члены ЕС и НАТО обсудят ситуацию и в рамках договоренностей с Россией определятся с общей реакцией, отметила Меркель.

"Преступление против Навального направлено против фундаментальных ценностей и прав, которые мы отстаиваем", - подчеркнула она.

По словам немецкого канцлера, судьба российского оппозиционера привлекла внимание всего мира и сейчас у Германии есть серьезные вопросы, на которые должно ответить правительство России.

Напомним, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что тесты выявили в организме российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическое вещество группы Новичок.