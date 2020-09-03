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3 сентября 20, 12:02
Разработчик яда "Новичок" об отравлении Навального
Алексей Навальный
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Между соприкосновением с Новичком и отравлением проходит несколько часов, говорит разработчик и добавляет, что яд могли нанести на нижнее белье Навального.

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить раствором А-242. Об этом заявил один из создателей яда Новичок Владимир Углев в интервью The Insider в четверг, 3 сентября.

"Из Новичков это может быть раствор твердого аналога А-234, а именно, твердого А-242, плюс добавка какого-то более быстродействующего вещества, скрывающего симптомы. А-242 по своим токсикологическим свойствам является 100-процентным аналогом А-234, но так как в нормальных условиях - это твердое вещество с температурой плавления около 96 градусов, то сам по себе он практически безопасен", - сказал Углев.

Как считает разработчик, яд могли нанести на нижнее белье Навального.

"Мне почему-то кажется, что Алексею его (Новичок - ред.) нанесли на нижнее белье. Если бы кто-то потрогал это пятно, то мог бы тоже получить какое-то поражение. Кричал же кто-то из полиции, можно получить поражение от Навального", - продолжил Углев.

При этом между соприкосновением с Новичком и его активным действием проходит несколько часов, говорит разработчик.

"Если это кожно-резорбтивное поражение, то несколько часов. Но опять же, все зависит от дозы ядовитого вещества, которое в свою очередь зависит от размера площади соприкосновения зараженной ткани с кожей", - подытожил Углев.

Накануне правительство Германии заявило, что Навального отравили Новичком. Тесты, проведенные в немецкой лаборатории, выявили следы "химического нервно-паралитического вещества группы Новичок".

Затем в РФ назвали отравление Навального вмешательством во внутренние дела. Западные СМИ активизировались сразу после появления информации о плохом самочувствии Навального, напомнил член Совета Федерации.
Korrespondent
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