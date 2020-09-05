Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 сентября 20, 09:38
Более ста членов ЕС поддержали санкции к Лукашенко
ЕС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
106 членов ЕС, в том числе 16 из Польши, подписались под призывом применить санкции по отношению к белорусскому президенту Александру Лукашенко за фальсификацию выборов, а также за репрессии против протестующих.

“Евродепутаты направили письмо по этому вопросу главам Европейского совета Шарлю Мишелю и Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

На данный момент, в предварительном списке людей, в отношении которых должны ввести санкции, нет белорусского президента.

Решение по списку, в котором в настоящее время 17 фамилий, а в конечном итоге их должно быть около 30, будет принято на следующей неделе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди поляков, которые подписались под призывом о введении санкций против Александра Лукашенко, есть депутаты от всех партий.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава ОС, за прошедшие сутки зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Конкуренты Лукашенко объединили усилия
Падет ли наконец последняя диктатура Европы в Белоруссии?
В Беларусь из Москвы прилетели два самолета ВВС России
У Тихановской о результатах параллельного подсчета голосов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"Возможны все меры"
Лента новостей