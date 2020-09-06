Возле резиденции Лукашенко в Минске пустили газ. ВИДЕО

Возле резиденции Александра Лукашенко в Минске силовики пустили слезоточивый газ в людей , сообщает МБХ медиа.

Силовики пустили газ в людей после того, как один из протестующих написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков. В ответ правоохранители через щели пустили газом в людей.









После этого протестующие временно отошли, некоторые из них кашляли. Люди кричат "Чтоб ты сдох" и "Сами себя травите".

Как отмечает издание, на площади Госфлага возле резиденции Лукашенко стоит оцепление из техники и силовиков. В отличии от предыдущих митингов щиты ОМОНа не из решёток, а сплошные.

Много людей плотно стоят перед ограждением и скандируют "Саша, выходи!", дуют в дудки и бьют в барабаны.

Как пишет издание Tut.by, у Дворца независимости осталось несколько сотен человек. Периодически у самого оцепления кто-то распыляет перцовый газ, от которого у людей режет глаза и горло. Но митингующие продолжают стоять.

На сплошных щитах люди пишут надписи "Лукашенко уходи" баллончиком и вешают свои плакаты. Силовики стучат изнутри по щитам, отгоняя демонстрантов и опрокидывая прислоненные плакаты, но люди все равно не боятся подходить вплотную, поднимают плакаты и клеят новые.