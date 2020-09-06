Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.72
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 сентября 20, 21:18
Возле резиденции Лукашенко в Минске пустили газ. ВИДЕО
резиденция Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные мирные акции протеста, протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
В Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные мирные акции протеста, протестующие требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Возле резиденции Александра Лукашенко в Минске силовики пустили слезоточивый газ в людей , сообщает МБХ медиа.
 
Силовики пустили газ в людей после того, как один из протестующих написал "Лука ПНХ" на щитах заграждения силовиков. В ответ правоохранители через щели пустили газом в людей.
 


После этого протестующие временно отошли, некоторые из них кашляли. Люди кричат "Чтоб ты сдох" и "Сами себя травите".
 
Как отмечает издание, на площади Госфлага возле резиденции Лукашенко стоит оцепление из техники и силовиков. В отличии от предыдущих митингов щиты ОМОНа не из решёток, а сплошные.
 
Много людей плотно стоят перед ограждением и скандируют "Саша, выходи!", дуют в дудки и бьют в барабаны.
 
Как пишет издание Tut.by, у Дворца независимости осталось несколько сотен человек. Периодически у самого оцепления кто-то распыляет перцовый газ, от которого у людей режет глаза и горло. Но митингующие продолжают стоять.
 
На сплошных щитах люди пишут надписи "Лукашенко уходи" баллончиком и вешают свои плакаты. Силовики стучат изнутри по щитам, отгоняя демонстрантов и опрокидывая прислоненные плакаты, но люди все равно не боятся подходить вплотную, поднимают плакаты и клеят новые.


Напомним, что  белорусский мобильный оператор А1 заявил о снижении пропускной способности интернета в Минске, где в воскресенье, 6 сентября, проходит акция протеста. Ограничения связаны с приказом действующих властей.
 
В другом белорусском городе Гродно начались стычки протестующих с ОМОН, силовики пустили в ход слезоточивый газ.


Белорусы уже месяц протестуют против режима Александра Лукашенко.
Korrespondent
Ещё по теме:
Протесты в Минске: площадь Независимости заполнена. Видео
В Беларуси оппозиция озвучила требования: видео
Невидимые герои беларуской революции. Кто они?
В Минске к акциям протеста присоединились авто. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Германия рассказала, что будет с Nord Stream 2
Лента новостей