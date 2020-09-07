Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра в Грузии

Грузинское оппозиционное объединение Сила в единстве выдвинуло кандидатом на пост премьер-министра экс-президента страны, который сейчас возглавляет исполком Нацсовета реформ Украины, Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил глава партии Григол Вашадзе.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", — заявил Вашадзе.

Также он добавил, что Саакашвили сделает сегодня вечером специальное заявление, в котором он поделится своими планами о возвращении в Грузию.

СПРАВКА. Партия Сила в единстве объединяет 11 оппозиционных партий, в том числе и бывшую партию Саакашвили Единое национальное движение. Объединение появилось летом 2018 года для конкуренции с правящей партией Грузинская мечта – демократическая Грузия на президентских выборах. Однако победить оппозиции не удалось, их кандидат занял на выборах второе место.

31 октября в Грузии пройдут новые парламентские выборы.









Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске.



