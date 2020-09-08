ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия COVID-19 не является последней.

На брифинге 7 сентября он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой пандемии коронавируса.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", — признал гендиректор ВОЗ.

По его словам, когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.

Ранее Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.

Кроме того, в ВОЗ признали, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности.

Также в ВОЗ заявляли, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

А еще Гебреисус пугал, что без жестких действий во всех странах, направленных на борьбу с коронавирусом, миллионы людей могут умереть от COVID-19.