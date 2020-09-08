Белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Другие представители оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу.
Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".
Телеканал сообщил, что члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью "сбежали за границу".
"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова направлялись в сторону Украины".
7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.
На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.
Что происходит в Беларуси?
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.
Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.
30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.
В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".
В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.