Белорусскую оппозиционерку Колесникову задержали

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова задержана на границе с Украиной. Другие представители оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пересекли границу.

Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Телеканал сообщил, что члены координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью "сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова направлялись в сторону Украины".

7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что в центре Минска неизвестные похитили члена координационного совета Марию Колесникову.

На случившееся отреагировала главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская. Она убеждена, что похищение Марии Колесниковой было организовано с целью срыва работы Координационного совета.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране пятую неделю продолжаются протесты и забастовки.

30 августа на несанкционированную акцию протеста в Минске вышли более 200 тысяч человек.

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили о 125 задержанных во время акции "Марш мира и независимости".

В Кремле заявили, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора подтвердили нацеленность на расширение сотрудничества двух стран.