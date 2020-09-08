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8 сентября 20, 21:14
Белорусские оппозиционеры рассказали о похищении
Антон Родненков и Иван Кравцов
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Белорусские силовики оказывали давление на Антона Родненкова и Ивана Кравцова, с тем чтобы они выехали в Украину.

Белорусские оппозиционеры, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов были задержаны в Минске в понедельник, 7 августа, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее. Неизвестные вышли из автобуса и похитили их. Об этом оппозиционеры сообщили во время пресс-конференции в Киеве, 8 сентября.

По их словам, они несколько часов провели с черными мешками на голове. Их доставили в различные отделения милиции, а затем привезли в Департамент финансовых расследований.

Иван Кравцов сообщил, что с 15:30 до 21:00 у него был разговор с тремя сотрудниками. Они не представились и были в штатском.

"Мне показали документы, якобы подтверждающие незаконные действия, связанные с моей прежней работой. Мне сказали, что, если я откажусь принять предложенный вариант, меня обвинят в преувеличении своих официальных полномочий", – рассказал он.

В свою очередь Антон Родненков рассказал, что на него также оказывали давление с целью ареста на полтора года. Он должен был стать участником уголовного дела против Ивана Кравцова.

В качестве решения проблемы белорусские силовики предложили им выехать в Украину.

"Оказалось, что все уже согласовано. Я согласился. В 22:30 меня посадили в темную маршрутку. Потом пересел на BMW X6", – добавил он.

Как сообщалось, накануне утром неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.

Позже в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что Родненков и Кравцов прибыли в Украину.

В то же время власти Беларуси пытались выдворить вместе с ними еще одного члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову, но она порвала свой паспорт и на данный момент задержана белорусскими правоохранителями.
Korrespondent
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