Белорусские оппозиционеры рассказали о похищении

Белорусские оппозиционеры, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов были задержаны в Минске в понедельник, 7 августа, возле дома соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой, куда они поехали проводить ее. Неизвестные вышли из автобуса и похитили их. Об этом оппозиционеры сообщили во время пресс-конференции в Киеве, 8 сентября.

По их словам, они несколько часов провели с черными мешками на голове. Их доставили в различные отделения милиции, а затем привезли в Департамент финансовых расследований.





Иван Кравцов сообщил, что с 15:30 до 21:00 у него был разговор с тремя сотрудниками. Они не представились и были в штатском.





"Мне показали документы, якобы подтверждающие незаконные действия, связанные с моей прежней работой. Мне сказали, что, если я откажусь принять предложенный вариант, меня обвинят в преувеличении своих официальных полномочий", – рассказал он.





В свою очередь Антон Родненков рассказал, что на него также оказывали давление с целью ареста на полтора года. Он должен был стать участником уголовного дела против Ивана Кравцова.





В качестве решения проблемы белорусские силовики предложили им выехать в Украину.





"Оказалось, что все уже согласовано. Я согласился. В 22:30 меня посадили в темную маршрутку. Потом пересел на BMW X6", – добавил он.





Как сообщалось, накануне утром неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Вскоре на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов.





Позже в Государственной пограничной службы Украины сообщили, что Родненков и Кравцов прибыли в Украину.





В то же время власти Беларуси пытались выдворить вместе с ними еще одного члена координационного совета оппозиции Марию Колесникову, но она порвала свой паспорт и на данный момент задержана белорусскими правоохранителями.