Тихановская записала видеообращение к россиянам. ВИДЕО

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором объяснила, что происходит в ее стране, и призвала не верить "лживой российской пропаганде". Соответствующее обращение в среду, 9 сентября, обнародовал Telegram-канал Пул первой.

Она рассказала о масштабных фальсификациях на президентских выборах в стране, которые стали причинами массовых акций протеста, на которые Лукашенко ответил "невероятным по жестокости и масштабу подавлением протестующих".

"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч человек были арестованы, семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти", - сказала Тихановская.

Она рассказала, что аресты, начавшиеся за несколько месяцев до выборов, продолжаются по сей день. Более трех месяцев находится в тюрьме муж Тихановской – Сергей, который намеревался баллотироваться в президенты, а также другие претенденты в кандидаты и многие простые граждане.

По словам Тихановской, попытка обезглавить протест не возымела успеха, поскольку тысячи белорусов ежедневно продолжают выходить на акции.

Она отметила, что у белорусского народа три предельно простых требования: уход Лукашенко и новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов, освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений против белорусов.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями, при сохранении суверенитета собственной страны. Тихановская поблагодарила тех россиян, которые участвовали в акциях солидарности с белорусами и призвала не дать пропаганде "отравить взаимоотношения с дружественными народами".





Напомним, сейчас Тихановская находится в Литве, где ей предоставили жилье и охрану.

