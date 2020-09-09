Еще один оппозиционер в Беларуси перестал выходить на связь

Член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Максим Знак перестал выходить на связь. Он успел написать, что кто-то пришел в штаб, где он находился, и слово "маски". Об этом сообщает TUT.by.
"В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже кто-то к нам пришел" отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен", — говорит пресс-секретарь штаба.
Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно выдворены за границу.В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики. Координационный совет оппозиции считает "открытым террором" задержания, похищения и избиения мирных граждан. Их главное требование – отставка президента Лукашенко.