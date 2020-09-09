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9 сентября 20, 15:32
Лукашенко рассказал, как они с Путиным обсуждали Зеленского
Лукашенко, Путин
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Владимир Путин хотел, чтобы Александр Лукашенко "по-отечески" поговорил с Владимиром Зеленским, утверждает президент Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин просил его "по-отечески" поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Лукашенко сказал в интервью российским СМИ, сообщает RT в среду, 9 сентября.

Лукашенко сказал, что жалеет о том, что Украина присоединилась к давлению на Беларусь после начала протестов в стране. По его словам, Беларусь приняла у себя 160 тысяч украинцев после начала войны на Донбассе.

Как утверждает Лукашенко, Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: "Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним".

Лукашенко рассказал, что поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину.

"Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился", - добавил Лукашенко.

Президент Беларуси резюмировал, что заявления украинских властей после начала протестов в Беларуси были сделаны "под диктовку американцев".

Ранее Лукашенко заявил, что американцы наблюдают за ним из космоса. Президент Беларуси рассказал, что американцы заметили взлет его вертолета и передали соответствующий сигнал в Польшу, откуда протестующим в Минске дали команду разбегаться.
Korrespondent
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