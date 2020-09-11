Странная пара: Меркель и Путин

"Ангела Меркель и Владимир Путин знакомы с особенностями друг друга уже 20 лет. Но это не означает, что они друг другу доверяют", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Эти отношения нельзя выразить лишь цифрами, - отмечают авторы статьи Даниэль Бресслер и Нико Фрид. - Но цифры все же о чем-то говорят: с лета 2012 года, когда Владимир Путин вернулся в кресло российского президента, Ангела Меркель провела с ним как минимум 67 телефонных переговоров, что можно подсчитать на основе официальных сообщений на сайте отдела прессы и информации федерального правительства. Это в среднем более восьми звонков в год. С американским президентом Дональдом Трампом канцлер разговаривала по телефону 10 раз - за более чем три года".

"За это время канцлер и российский президент также провели 24 личные встречи. Она принимала его и в Мезеберге - честь, которая оказывается немногим гостям. С приглашением в резиденцию для гостей федерального правительства Меркель связывает выражение уважения и определенные ожидания относительно интенсивности переговоров. (...) Путин в свою очередь неоднократно приглашал Меркель в свою летнюю резиденцию в Сочи. Чаще всего он приветствует ее цветами, в последний раз - белыми розами в тон ее белому блейзеру, будто бы об этом договорились протокольные службы. Канцлер всегда делает удивленное лицо, с широко открытыми глазами и читающимся на губах "Ооо", - внешнеполитический маскарад".

"Станет ли теперь все иначе?. (...) Германо-российские отношения давно не были такими слабыми. В том числе и между Меркель и Путиным", - указывает издание.

"Каждая встреча канцлера с президентом начинается с разговора тет-а-тет. (...) Меркель и Путин говорят по-немецки и по-русски, они говорят открыто и прямо. Президент чаще всего говорит больше, потому что он любит углубляться, в том числе в историю. Меркель предпочитает говорить конкретно, потому что, по ее опыту, в отношениях с Путиным действительно лишь то, что было четко оговорено. Оба могут вдаваться в подробности, в европейскую газовую директиву, когда речь идет о газопроводе "Северный поток-2", в вопросы военного контингента, когда речь идет о Восточной Украине, или темы о различных исламистских группировках и их распределении, когда речь идет о Сирии. О деле Навального они еще не говорили. Телефонного разговора номер 68 придется подождать. Грозит долгое молчание", - отмечают авторы статьи.

"Ангела Меркель и главный критик Владимира Путина Алексей Навальный еще никогда не встречались. Но канцлер, вероятно, знает о его работе. По крайней мере, как говорят, Меркель посмотрела в интернете в русском оригинале одно из видео, в которых Навальный в последние годы неоднократно обличал коррупцию в российских правительственных кругах. Фильм, продолжительностью почти 49 минут, был опубликован в марте 2017 года, и в нем идет речь о богатствах тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева. Канцлер была впечатлена. Но, вероятно, не удивлена", - говорится в статье.

"Меркель находилась в пути во Францию, когда 20 августа стали известны первые подробности о заболевании Навального. Он, очевидно, был отравлен в Томске. Вполне возможно, что тогда канцлер бегло вспомнила о 2006 годе, о своей встрече с Путиным и медвежатине, которую он подал к столу. В сущности Томск стал местом, откуда берет начало запутанный клубок отношений с шефом Кремля", - повествует издание.

"После своего вступления в должность в ноябре 2005 года Меркель уже в январе 2006 года отправилась в Москву, но это был в первую очередь визит вежливости. Визит, во время которого Меркель превозносила "потрясающие перспективы" для экономики и лишь с осторожностью намекнула, что есть и вещи, "в которых мы, возможно, пока придерживаемся разных мнений". Путин, приветствуя Меркель, подарил ей огромную плюшевую собаку. Кто-то рассказал ему, что она не любит собак. К юмору Путина Меркель пришлось привыкать".

"Затем, в апреле, канцлер привезла в Томск половину кабмина, нескольких руководителей концернов и значительно больше времени. (...) Томск стал ареной торжественной попытки сближения. Путин подал сибирский ужин, с пельменями и медвежатиной. Меркель отведала то, что ценит Путин. Они разговаривали. Долго. На русском и на немецком".

"Оба нашли друг в друге что-то, но и на этот раз это не было симпатией. Скорее они чувствовали, что уже встречали друг друга. В другом месте, в другое время".

"На самом деле Меркель никогда не пересекалась с Путиным в ГДР, но она знала Советский Союз. (...) То, что она жила в ГДР, не мешает, а наоборот, помогает, сказал Путин о Меркель в 2006 году. По его словам, у людей в восточной Европе "похожий менталитет". Маловероятно, что он действительно так считал. Когда в 1989 году разгневанные жители Дрездена штурмовали центральное управление "Штази", где также располагался КГБ, Путин в спешке сжигал документы и ждал инструкций из Москвы, которые так и не поступили. Это был шок его жизни".

"В 1989 году для Путина мир рухнул, именно в том момент, когда для Меркель открылся новый мир. И тем не менее ГДР является для них опытом, который их связывает, несмотря на то, что они смотрят на него с разных позиций", - полагают авторы статьи.

В Томске делегация Меркель собиралась обсудить закон, ограничивающий долю иностранцев в "стратегических предприятиях" в России, и "раболепно попросила Путина обеспечить "прозрачные рамочные условия". "Закон служит лишь защите крупных газовых месторождений, ответил недовольно президент. Это, по его словам, должен понять каждый. Имелось в виду, и Меркель", - передает издание.

(...)

"При этом нельзя сказать, что Путин и Меркель плохо понимали друг друга в начале своего знакомства, а затем стали понимать лучше. Или же вначале они понимали друг друга хорошо, а затем все хуже. Скорее изначально им было удобно расставить все по местам. Сформировались модели, по которым оба действуют по сей день. На примере Меркель и Путина можно особенно хорошо изучить то, что быть знакомым с привычками и странностями другого не равнозначно взаимному доверию".

"Когда в январе 2007 года Меркель посетила Путина в Сочи, ей не подарили плюшевую игрушку - ей пришлось познакомиться с лабрадором Путина Конни. Ставшая известной фотография заметно обеспокоенной Меркель в некотором смысле ознаменовала конец начала. Путин и Меркель познакомились".

"В 2020 году между Путиным и Меркель стоит дело Навального, хотя канцлер и подчеркивает, что речь идет о международном вопросе, так как использование "Новичка" является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, которую подписала и Россия. В 2006 году их занимало убийство критической журналистки Анны Политковской. Когда в то время Путин с Меркель посещал Дрезден, он осудил убийство как "омерзительное преступление". Впрочем, аргумент, которым он ответил на подозрение в том, что в преступлении может быть замешано правительство, схож с тем, что можно услышать и сегодня: смерть Политковской, как сказал он тогда, наносит российскому правительству больший ущерб, чем ее статьи".

(...)

"Ирония судьбы в том, что сейчас, незадолго до окончания канцлерства Меркель, внимание снова направлено на проект, о котором Путин договорился со Шредером незадолго до окончания его канцлерства: газопровод "Северный поток". Меркель унаследовала от своего предшественника не только проект, она переняла и слова Шредера для успокоения противников "Северного потока" в Восточной Европе: газопровод не направлен ни против кого, сказал Шредер после заключения договора. Газопровод не направлен ни против кого, сказала Меркель в одном из своих первых интервью на посту канцлера".

"В 2015 году был согласован "Северный поток-2". Меркель всегда оправдывала его строительство, ссылаясь на то, что речь идет исключительно об экономическом проекте. С 2018 года она отступила от этой позиции. В отношениях с Путиным она выступала за гарантии для Украины. И предостерегала российского президента, что при отсутствии продвижения в украинском конфликте, в Вашингтоне будет все сложнее укрощать противников "Северного потока-2". (...) А в связи с делом Навального Меркель недавно и вовсе присоединилась к словам своего министра иностранных дел Хайко Мааса, который заявил: "Я надеюсь, что русские не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку-2". Если возможно это, то и в германо-российских отношениях теперь возможно почти все".

"Произведет ли это впечатление на Владимира Путина? Один из тех, кто был свидетелем многих разговоров канцлера с президентом, говорит, что они "всегда были профессиональными по своему тону". Но со стороны Меркель они также были "лишенными иллюзий", - пишет Süddeutsche Zeitung.