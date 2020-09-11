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11 сентября 20, 08:39
В Минске люди в зеленой форме задерживали протестующих.Видео
Зеленые человечки
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Люди в зеленой форме без знаков различия задержали троих протестующих девушек на площади Независимости в Минске
Вчера вечером в Минске люди в зеленой форме без опознавательных знаков задерживали протестующих. Об этом пишет Euroradio.

Инцидент произошел на площади Независимости, где собралась небольшая группа людей с национальным бело-красно-белым флагом. Группа девушек танцевала в кругу, это снимали на камеру милицейские.

Вскоре на площадь приехали три микроавтобуса. Из них вышли люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которых в издании называют "оливками". Эти люди задержали и посадили в автобус троих участниц акции.


В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. 

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости". Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этот резерв не используют в Беларуси.

6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками
liga.net
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