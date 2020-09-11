В Минске люди в зеленой форме задерживали протестующих.Видео

Вчера вечером в Минске люди в зеленой форме без опознавательных знаков задерживали протестующих. Об этом пишет Euroradio.





Инцидент произошел на площади Независимости, где собралась небольшая группа людей с национальным бело-красно-белым флагом. Группа девушек танцевала в кругу, это снимали на камеру милицейские.





Вскоре на площадь приехали три микроавтобуса. Из них вышли люди в зеленой форме без опознавательных знаков, которых в издании называют "оливками". Эти люди задержали и посадили в автобус троих участниц акции.



