В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница Нидерландов

В доме престарелых нидерландского города Утрехт умерла старейшая жительница страны, которой было 114 лет, сообщает NOS.

"Скончалась старейшая женщина Нидерландов. Энн Браз-Лейтер, которая жила в центре престарелых в Утрехте, ей было 114 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед смертью она успела увидеться с одной из своих дочерей, которой 80 лет. Из-за коронавируса количество посетителей в домах престарелых ограничено.

Энн Браз-Лейтер родилась 16 июля 1906 года в городке Гус. У женщины было трое детей, мужа она потеряла в автокатастрофе около 80 лет назад.

Когда ей исполнилось 106 лет, Браз-Лейтер дала интервью нидерландскому RTV Utrecht. Тогда ее дочь рассказала, что они с мамой регулярно ходят за покупками и занимаются танцами.

Ранее профессор Гарварда в 104 года поделилась секретом молодости. Женщина вышла на пенсию в возрасте 81 года и стала чемпионкой по плаванию среди пожилых людей.