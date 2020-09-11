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11 сентября 20, 08:52
В возрасте 114 лет умерла старейшая жительница Нидерландов
Энн Браз-Лейтер
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Еще недавно дочь женщины рассказывала, что регулярно ходит с мамой за покупками и занимается танцами.

В доме престарелых нидерландского города Утрехт умерла старейшая жительница страны, которой было 114 лет, сообщает NOS.

"Скончалась старейшая женщина Нидерландов. Энн Браз-Лейтер, которая жила в центре престарелых в Утрехте, ей было 114 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед смертью она успела увидеться с одной из своих дочерей, которой 80 лет. Из-за коронавируса количество посетителей в домах престарелых ограничено.

Энн Браз-Лейтер родилась 16 июля 1906 года в городке Гус. У женщины было трое детей, мужа она потеряла в автокатастрофе около 80 лет назад.

Когда ей исполнилось 106 лет, Браз-Лейтер дала интервью нидерландскому RTV Utrecht. Тогда ее дочь рассказала, что они с мамой регулярно ходят за покупками и занимаются танцами.

Ранее профессор Гарварда в 104 года поделилась секретом молодости. Женщина вышла на пенсию в возрасте 81 года и стала чемпионкой по плаванию среди пожилых людей.


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Korrespondent
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