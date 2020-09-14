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13 сентября 20, 14:06
В Минск стянули автозаки и БТРы, начались задержания. ВИДЕО
автозаки
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В Минск перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" начали стягивать автозаки и военную технику.
В Минск перед началом масштабной акции протеста под названием "Марш героев" начали стягивать автозаки и военную технику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.

На опубликованном видео запечатлено движение колонны военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой по проспекту Независимости в Минске.


Также на подъезде к столице Беларуси была замечена колонна БТРов.



Как сообщает Nexta Live, в Минске основная колонна протестующих соберется на "Марш героев" в 14:00 у районе проспекта Независимости, откуда пойдет в сторону микрорайона Дрозды, где проживает белорусская политическая, спортивная и творческая элита.

На данный момент центр Минска оцеплен силовиками.

Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока.

Тем временем в городе уже начались первые задержания людей, которые выдвинулись для участия в "Марше героев".
censor.net.ua
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