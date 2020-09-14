В Минск стянули автозаки и БТРы, начались задержания. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в онлайн-репортаже TUT.BY.
На опубликованном видео запечатлено движение колонны военной техники, автозаков и машин с колючей проволокой по проспекту Независимости в Минске.
Также на подъезде к столице Беларуси была замечена колонна БТРов.
Как сообщает Nexta Live, в Минске основная колонна протестующих соберется на "Марш героев" в 14:00 у районе проспекта Независимости, откуда пойдет в сторону микрорайона Дрозды, где проживает белорусская политическая, спортивная и творческая элита.
На данный момент центр Минска оцеплен силовиками.
Октябрьская площадь оцеплена людьми с оружием. По периметру натянута колючая проволока.
Тем временем в городе уже начались первые задержания людей, которые выдвинулись для участия в "Марше героев".