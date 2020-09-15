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15 сентября 20, 09:00
NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
Навальный
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О планах россиянина рассказал высокопоставленный представитель органов безопасности ФРГ, который предпочел сохранить анонимность.

Оппозиционер Алексей Навальный заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться в Россию, как только будет чувствовать себя хорошо. Об этом в понедельник, 14 сентября, со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила газета The New York Times.

"Он не собирается отправляться в ссылку в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал собеседник издания.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится".

Также источник сообщил, что в ходе разговора с представителем прокуратуры ФРГ Навальный отказался участвовать в совместном расследовании России и Германии произошедшего с ним.

Ранее представители клиники Charite заявили, что состояние блогера улучшилось настолько, что его полностью отключили от искусственной вентиляции легких. 

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего политика доставили в местную больницу, где он впал в кому. Через два дня Навального перевезли на лечение в клинику "Шарите" в Германии.
Korrespondent
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