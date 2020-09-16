Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме глава МВД Израиля.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.





Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.