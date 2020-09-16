Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.42
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 сентября 20, 22:25
Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов
хасиды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить на территорию Украины паломников-хасидов, которые находятся на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм", - говорится в письме глава МВД Израиля.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Украине Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила центральным органам ввести ряд запретов в местах паломничества хасидов в Умани в ходе празднования Рош ха-Шана с 15 до 21 сентября.

Кроме того, до конца сентября Украина ввела ограничения на посещения страны иностранцами.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Главреда "Приазовского Края" обвинили в оскорблении хасидов
Хасиды благодарны Луценко за организацию их безопасности
Хасиды захватили Умань
В Умани хасиды устроили беспредел и подрались с милицией
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Навальный опубликовал первый пост после отравления. ФОТО
noimageNYT: Навальный планирует вернуться в Россию
Лента новостей