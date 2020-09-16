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16 сентября 20, 19:16
В Вашингтоне умер Билл Гейтс II
Билл Гейтс II
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Уильям Генри (Билл) Гейтс II, юрист и филантроп, более известный как отец соучредителя Microsoft Билла Гейтса, умер в возрасте 94 лет.

Как сообщила семья усопшего, Гейтс мирно скончался в понедельник в своем пляжном доме в штате Вашингтон от болезни Альцгеймера.

В некрологе семья приписала ему "глубокую приверженность социальному и экономическому равенству", отметив, что на его счету первые усилия Фонда Билла и Мелинды Гейтс по улучшению здоровья населения мира.

"Мудрость, щедрость, сочувствие и смирение моего отца оказали огромное влияние на людей во всем мире", - написал Билл Гейтс в знак признательности.

Гейтс-старший родился в 1925 году и вырос в Бремертоне, штат Вашингтон, где его родители владели мебельным магазином.

После получения диплома юриста в 1950 году он начал работать в качестве городского прокурора Бремертона.

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Вместе с двумя другими партнерами он основал юридическую фирму в Сиэтле, которая в конечном итоге стала K&L Gates - одной из крупнейших юридических фирм в мире.

Семья сообщила, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, поминальная служба будет проведена позже.
telegraf.com.ua
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