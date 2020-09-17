Как богатые россияне становятся гражданами ЕС

"Уже в этом году Еврокомиссия инициирует процесс в отношении Кипра в связи с практикой продажи гражданства. Как удалось узнать Bild из кругов Еврокомиссии в среду, под прицелом Брюсселя находится и Мальта".

"Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду с докладом о ситуации в Союзе в 2020 году, заявила: "Мы не можем терпеть нарушения принципов верховенства закона. Я по-прежнему буду их защищать и решительно выступать за неприкосновенность наших европейских институтов. Неважно, идет ли речь о приоритетности права Европейского союза, свободе печати, независимости юстиции или продаже "золотых паспортов": наши европейские ценности не продаются!".

"Между тем расследование Bild показывает, что масштаб выгоды, которую Кипр получает от незаконных денежных операций в связи с раздачей "золотых паспортов", может быть еще больше, чем было известно ранее".

"Гражданин России Дмитрий Ананьев разыскивается в России в связи с серьезными преступлениями. Он и его брат Алексей подозреваются в присвоении баснословных 1,5 млрд евро, - пишет издание. - (...) В конце 2017 года "Промсвязьбанк", которым руководили братья, попал в поле зрения следователей. (...) При этом во время расследования в 2017 году Дмитрий Ананьев купил гражданство Кипра и вскоре после этого бежал в страну от уголовного преследования в России".

"Кроме того, в распоряжении Bild имеются документы, доказывающие, что с помощью своего банка и украденных денег братья Ананьевы инвестировали средства в более чем 40 "фирм" на Кипре и в других европейских странах".

"Это фиктивные компании, которые состояли лишь из одного "директора" и вскоре после этого были ликвидированы. На свои грязные деньги братья также покупали недвижимость на Кипре и в Великобритании - классическое отмывание денег, которое обеспечило их гражданством Кипра и видом на жительство в Великобритании", - говорится в статье.

"В письме, направленном финансовому регулятору США и имеющемся в распоряжении Bild, говорится: "Вероятно, преступные деяния братьев не препятствовали возможности получить этот иммиграционный статус".

"Таким образом, прибыль, которую Кипр заработал на беглом подозреваемом, напрямую связана с исчезновением 1,5 млрд евро - и обеспечила Кипр гигантскими доходами от преступных операций, а Дмитрия Ананьева - как "золотым паспортом", так и безопасностью и защитой от уголовного преследования", - указывает издание.

"Золотые паспорта" Кипра являются для преступников стимулом и помощью одновременно", - сказал в разговоре с Bild один из инсайдеров. По его словам, это делает маленькую страну ЕС "соучастником международной финансовой преступности".

Bild поговорил с Сергеем Б., который, по его собственным словам, некогда инвестировал в фиктивный фонд "Промсвязьбанка" все свое состояние - в общей сложности около 380 тыс. евро. "Конечно, в первую очередь я возлагаю ответственность на братьев, потому что они украли мои деньги", - сказал он в разговоре с Bild. "(...) Но я обвиняю также ЕС и Кипр, потому что они помогли Дмитрию и Алексею украсть мои деньги и обеспечить себе прекрасную жизнь", - передает его слова издание.