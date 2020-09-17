Израиль призвал хасидов, застрявших на границе, вернуться

В правительстве Израиля призывают паломников-хасидов, застрявших на границе Украины с Беларусью, вернуться домой. С таким заявлением выступил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин в Twitter.

- Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы, - написал Элькин.

В связи с этим он призвал хасидов "вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении".

Напомним, Кабинет министров закрыл пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на границе с Беларусью, через который хасиды пытаются попасть в Украину вопреки карантинному запрету. Там находятся более тысячи хасидов.

О ЧЕМ РЕЧЬ

Вечером 14 сентября хасиды начали прибывать на границу Беларуси и Украины на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана 18-20 сентября. Госкомитет Беларуси на своем сайте предупреждает иностранцев об ограничениях, введенных Украиной на въезд иностранцев, однако все же пропускает их через свою границу. МИД Украины попросил Беларусь не делать этого.

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи". Такое решение было принято на заседании правительства 16 сентября.

В Офисе президента заявили, что Беларусь намеренно вводит в заблуждение хасидов относительно возможности попасть на территорию Украины. В ведомстве считают, что из-за сообщений властей Беларуси на совместной границе остаются до двух тысяч паломников-хасидов.

Вечером 16 сентября МИД Беларуси призвал украинские "спуститься на землю" и "начать диалог с людьми".