Беларусь закрывает границы с Литвой и Польшей

Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной. Об этом на провластном женском форуме "За Беларусь" в Минске сообщил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко.

При этом его слова участницы форума встретили одобрительными возгласами.

По сообщению БелТА, Лукашенко на форуме призвал Литву, Польшу и Украину "остановить своих безумных политиков, а также заявил, что Беларусь, Польша и Литва могут превратится "в театр военных действий".

"Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне" - сказал Лукашенко.



17 августа большинство фракций Европейского парламента заявили, что не признают результаты выборов в РБ. В ООН сообщили, что получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси, когда их задерживали за участие в мирных акциях протеста.





Сегодня Европейский парламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом. ОБСЕ создала миссию для изучения ситуации в Беларуси.