Беларусь специально собрала хасидов на границе, - МИД

Власти Беларуси умышленно создали такие условия, при которых паломники-хасиды оказались на границе с Украиной, несмотря на запрет на въезд иностранцев. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире Радио Свобода.

"Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности", - заявил Енин.





Он отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую "красную зону" в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в "красную зону", запрещен.





Напомним, несколько тысяч паломников пытались попасть в Украину через Беларусь, но после нескольких дней на границе накануне покинули пункт пропуска.





В МВД и в еврейской общине говорят, что хасидов обманули информацией о том, что в Украину можно попасть через Беларусь.



