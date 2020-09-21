Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.34
USD
28.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
19 сентября 20, 09:41
Беларусь специально собрала хасидов на границе, - МИД
хасиды
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Белорусские власти пускали хасидов в страну, несмотря на запрет на въезд из Израиля из-за отнесения страны к красной зоне.
Белорусские власти пускали хасидов в страну, несмотря на запрет на въезд из Израиля из-за отнесения страны к красной зоне.

Власти Беларуси умышленно создали такие условия, при которых паломники-хасиды оказались на границе с Украиной, несмотря на запрет на въезд иностранцев. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире Радио Свобода.

"Нам достаточно обидно, что белорусская власть повела себя именно таким образом, прекрасно зная, что въезд соответствующей категории граждан на территорию Украины в этот период будет невозможен. Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам. Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзита до границы с Украиной. Этим режим Лукашенко намеренно подвергал указанных людей опасности", - заявил Енин.

Он отметил, что с 10 сентября Израиль входит в так называемую "красную зону" в самой Беларуси и, в соответствии с белорусским законодательством, даже транзитный въезд из стран, входящих в "красную зону", запрещен.

Напомним, несколько тысяч паломников пытались попасть в Украину через Беларусь, но после нескольких дней на границе накануне покинули пункт пропуска.

В МВД и в еврейской общине говорят, что хасидов обманули информацией о том, что в Украину можно попасть через Беларусь.
Korrespondent
Ещё по теме:
Коронавирус: что происходит в Украине и в мире
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Израиль отказался возобновлять авиарейсы в Украину
В Израиле призывают забрать останки Нахмана из Умани
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Лента новостей