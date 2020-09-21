Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Об этом он заявил в интервью на американском телеканале Fox News.





По словам Гейтса, если в начале 2021 года будет сертифицировано применение вакцин, то к середине 2021 года ситуация начнет выправляться и придет в норму к 2022 году. Но это произойдет только при условии, что в следующем году получится "сбить показатели распространения инфекции" по всему миру.





Также Гейтс обратил внимание, что за время пандемии уровень вакцинации от различных заболеваний по всему миру упал на 14 процентов, таким образом фактически уничтожив достижения за предыдущие 20 лет.





Он также призвал США оказывать больше помощи другим странам в борьбе с COVID-19.



