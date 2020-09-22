Трампа пытались убить?

На Дональда Трампа могли готовить покушение. Во всяком случае, в Белом доме нашли конверт со смертельным ядом, который предназначался президенту.

На границе с Канадой уже задержали подозреваемую в отправке конверта.

Корреспондент.net собрал информацию о покушении на Трампа.

Подозрительный конверт

Подозрительный конверт заметили сотрудники службы почтового контроля при Белом доме. Внутри был найден сильнодействующий яд - рицин.

Вся почта, предназначенная для главы государства, проверяется и сортируется на удаленном объекте, прежде чем попасть в Белый дом. После обнаружения опасной посылки было проведено два теста, подтвердивших присутствие в ней рицина.

Начато расследование с целью выяснить, откуда было отправлено письмо с рицином, в нем участвуют ФБР, Почтовая инспекционная служба США и представители спецслужб. По данным американских СМИ, письмо с ядом было прислано из Канады.

Рицин добывают из плодов клещевины, широко распространенного растения, внешне похожего на пальму, точнее, из отходов их переработки на касторовое масло. Поврежденные семена опасны для человека, если их проглотить.

Интернет-издание Bellingcat за доступность и простоту приготовления назвало рицин оружием дилетантов.

Противоядия от рицина не существует. Если человек вдохнул или проглотил его, смерть наступает в течение 36-72 часов, в зависимости от полученной дозы. Чтобы убить взрослого человека, достаточно дозы этого вещества в полмиллиграмма и размером с булавочную головку.

Не первый раз

Трампу уже не первый раз отправляют конверт с рицином. В 2018 году, гражданин США, ветеран ВМФ, был арестован за то, что отправил Дональду Трампу и членам его администрации, а также директору ФБР Кристоферу Рэю и нескольким высокопоставленным военным письма с веществом, производным которого является рицин.

В 2014 году другой гражданин США, уроженец штата Миссисипи, был приговорен к 25 годам лишения свободы за то, что отправил письма с рицином президенту США Бараку Обаме и сенатору-республиканцу Роджеру Уикеру.

В 2019 году в Германии был осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы тунисец Зиф Аллах Х., сумевший изготовить 84,3 грамма рицина для совершения теракта. Он также приобрел через интернет 250 стальных шариков, на которые планировал нанести рицин, чтобы затем начинить ими взрывное устройство.

В 2001 году инструкции по изготовлению рицина нашлись на разгромленной базе террористической организации Аль-Каида в Кабуле.

Самый известный случай использования рицина - убийство болгарского диссидента и сотрудника Всемирной службы BBCГеоргия Маркова. Он был отравлен 11 сентября 1978 года в Лондоне при помощи укола зонтиком особой конструкции, содержавшим пневматический мини-пистолет, который стрелял крошечной капсулой с рицином. Оружие было разработано в лаборатории КГБ и предоставлено им спецслужбам коммунистической Болгарии.

Есть подозреваемая

На пограничном пункте в Буффало, штат Нью-Йорк, задержана гражданка Канады, подозреваемая в отправке конверта с рицином в адрес Трампа. Задержанная, чье имя не раскрывается, пыталась попасть на территорию США, при себе у нее было огнестрельное оружие, сообщает The New York Times.

По данным властей, в марте 2019 году уроженка Канады была арестована полицией штата Техас. У нее были обнаружены незарегистрированное оружие, поддельное водительское удостоверение и просроченная шестимесячная виза. После этого женщину депортировали из страны в Канаду.