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22 сентября 20, 15:42
В испанском городе осквернили мемориал Небесной Сотни. ФОТО
мемориал Небесной Сотни
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В испанском городе Алькала-де-Энарес неподалеку от Мадрида осквернили мемориал Небесной Сотни.
В испанском городе Алькала-де-Энарес неподалеку от Мадрида осквернили мемориал Небесной Сотни. На памятнике баллончиком нарисовали фашистскую звезду, а также испортили надпись.

Об этом hromadske рассказал волонтер, экс-глава ассоциации "Украинцы Алькалы" Андрей Модрицкий, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, это не первый случай осквернения мемориала.

Модрицкий предположил, что портят памятник "местные коммунистические партии и радикалы".

"Есть много доказательств тому: это как выступления на заседаниях местного самоуправления о закрытии мемориала, потому что они считают нас фашистами, так и выстрелы по табличке из огнестрельного оружия", - говорит волонтер.

По информации издания, мемориал открыли в 2014 году по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко и в память о Небесной Сотне. Это один из первых в мире памятников Небесной Сотне. Также украинцы в Алькала-де-Энарес за свой счет высадили парк из 47 вишен, которые символизируют годы жизни Шевченко.

В 2015 году неизвестные повредили доску мемориала, а треть деревьев в парке уничтожили. Тогда, по словам Модрицкого, ситуацию удалось решить с помощью бывшего посла Украины в Испании Сергея Погорельцева.

В следующем году памятник восстановили, но без оригинальной надписи на доске. В 2017 году к решению проблемы подключился мэр Алькалы. Наконец, в парке высадили новые деревья, а мемориальную доску восстановили.

Фото: Андрій Модрицький / Facebook

Фото: Андрій Модрицький / Facebook Источник: https://censor.net/ru/p3220664
censor.net.ua
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