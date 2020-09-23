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22 сентября 20, 19:59
Президент Евросовета ушел на карантин из-за COVID-19
Шарль Мишель
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Под вопросом оказалась поездка Шарля Мишеля в Украину, которую анонсировал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно ушел на карантин из-за контакта с сотрудником охраны, который заболел коронавирусом COVID-19. В связи с этим отменен саммит ЕС, который планировался на 24-25 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter во вторник, 22 сентября.

"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", – написал Лейтс.

Он также сообщил о решение президента Евросовета перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.

Также пока не известно, состоится ли поездка Мишеля в Украину, как об этом ранее сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Напомним, за минувшую неделю в мире зафиксировали рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – почти 2 млн. Прирост новых случаев наблюдается почти во всех регионах мира, кроме Африки. В Европе число заболевших увеличилось на 11%.
Korrespondent
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