ЕС не планирует дальнейшей евроинтеграции Украины - посол

Европейский союз на данный момент не планирует никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в опубликованном в среду, 23 сентября, интервью РБК-Украина.

Однако, по словам посла, ЕС будет помогать Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал Маасикас.

Он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

Также Матти Маасикас прокомментировал законопроект про локализацию производства, который предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15%-30% производства частей для нее в Украине. Он выразил надежду, что о законе про локализацию забудут.

По его словам, ЕС направил четкий месседж о том, что данный законопроект идет против международных обязательств Украины.

"Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Пусть… (законопроект будет - ред.) даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт", - сказал Маасикас.

Ранее посол ЕC назвал главные реформы для Украины. По его словам, это - земельная и образовательная реформы, а также реформа рынка труда.