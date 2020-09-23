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23 сентября 20, 10:32
ЕС не планирует дальнейшей евроинтеграции Украины - посол
Матти Маасикас
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Европейский Союз будет помогать Киеву приблизиться к европейским стандартам, однако серьезных дальнейших шагов по евроинтеграции не предвидится.

Европейский союз на данный момент не планирует никаких больших политических шагов в дальнейшей европейской интеграции Украины. Об этом заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас в опубликованном в среду, 23 сентября, интервью РБК-Украина.

Однако, по словам посла, ЕС будет помогать Украине стать ближе в аспектах экономики, стандартов, бизнеса и науки.

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - сказал Маасикас.

Он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

Также Матти Маасикас прокомментировал законопроект про локализацию производства, который предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15%-30% производства частей для нее в Украине. Он выразил надежду, что о законе про локализацию забудут. 

По его словам, ЕС направил четкий месседж о том, что данный законопроект идет против международных обязательств Украины.

"Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Пусть… (законопроект будет - ред.) даже не поставлен на паузу, а вовсе забыт", - сказал Маасикас.

Ранее посол ЕC назвал главные реформы для Украины. По его словам, это - земельная и образовательная реформы, а также реформа рынка труда.
Korrespondent
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