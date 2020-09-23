Тайная церемония. Как прошла инаугурация Лукашенко? Видео

Под охраной ОМОНа, в обстановке полной секретности и в узком кругу только местных чиновников Александр Лукашенко провел очередную собственную инаугурацию.

После этого начался парад непризнания Батьки президентом Беларуси европейскими странами, а внутри страны снова начались стихийные акции протеста.

Корреспондент.net следит за ситуацией в Беларуси.

Секретная операция

О церемонии инаугурации Лукашенко не объявляли заранее. Ее не транслировали по телевидению и радио, хотя это предусмотрено законом. Утром 23 сентября белорусские СМИ заметили возле Дворца независимости машины милиции, военнослужащих (в том числе из роты почетного караула) и людей в костюмах, похожих на чиновников. Позднее в Минске перекрыли два центральных проспекта — Независимости и Победителей. По ним к Дворцу независимости проехал президентский кортеж.

Лукашенко принес присягу, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Беларуси.

“День вступления в должность президента — это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны — мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость… Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где “цветная революция“ не состоялась”, — заявил Лукашенко.





Вот только вся его инаугурация совсем не была похода на мероприятие победителя.

“Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников… Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников”, — прокомментировал действия Лукашенко член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко.

Ответ улицы

После того как о церемонии инаугурации стало известно люди в Беларуси начали выходить на стихийные акции протеста. Сразу же начались задержания, в частности, возле Дворца независимости задержали женщину с плакатом “Саша забери трудовую”. В оппозиционных телеграм-каналах распространяются призывы к жителям Беларуси выходить на улицы по всей стране в 18:00 на масштабные акции протеста. В стране снова отключают интернет.

Оппозиция призвала белорусов к бессрочной акции неповиновения.

“Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь”, - заявила лидер белорусской оппозиции Светалана Тихановская.

Парад непризнания

Власти ряда стран Европы отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. В правительстве Германии сказали, что не готовы признать Лукашенко президентом даже после инаугурации. С подобными заявлениями также выступили власти Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании и Польши.

В отечественном МИД заявили, что Украина готовит официальную позицию по поводу тайной инаугурации Лукашенко.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайной. Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол РФ, союзного государства, полностью поддерживающего Лукашенко. Позиция Украины очень четкая - выборы в Беларуси не были свободными честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Боится?

Белорусский политолог Андрей Казакевич полагает, что сегодняшняя инаугурация показала то, “насколько неуверенно чувствуют себя действующие власти”.

“Ощущают всю хрупкость своих политических устоев. Насколько они беспокоятся за реакцию общества и международного сообщества, что в итоге такое важное и торжественное событие как инаугурация происходит тайно, да еще с нарушением законодательства. Это однозначно свидетельствует о том, что власти себя чувствуют очень неуютно”, - уверен Казакевич.

“На ближайшие выходные инаугурация станет очень важным стимулом для людей выйти и продемонстрировать свое несогласие с правлением Лукашенко. Думаю, что ближайшие акции протеста будут иметь больший масштаб, чем это было неделю назад”, - уверен эксперт.

“Лукашенко отказался от ритуалов, понимая, что сейчас они уже не имеют никакого значения. Он "президент", пока способен удерживать власть силой, это все что у него осталось. Ни конституция, ни закон, ни вера, ни выборы не укрепляют его власть. Он уже признал, что он диктатор и узурпатор, какой смысл это ретушировать”, - резюмирует белорусский политолог.