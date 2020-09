Европейские страны не признали тайную инаугурацию Лукашенко

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси даже после его инаугурации, которая 23 сентября тайно прошла в Минске. Такую же позицию заняли и ряд других стран: Литва, Латвия, Чехия, Эстония, Польша, Словакия и Дания. Украина свое отношение к инаугурации Лукашенко официально пока не сформулировала.

Позицию Германии после тайной церемонии в Минске озвучил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. По его словам, само мероприятие не имело легитимности, и ФРГ не признает Лукашенко президентом Беларуси, передает "DW".

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что результат президентских выборов в Беларуси незаконен, и никакая церемония этого не изменит.

"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результаты выборов незаконны. Ни одна церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта или не создаст иллюзию законности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и под наблюдением ОБСЕ", — написал он.

Presidential elections in #Belarus were neither free nor fair. Election result is illegal. No ceremony - pompous or secret - will change this indisputable fact or create illusion of legitimacy. I urge to organize new elections based on dialogue w/civil society & @OSCE observation

Глава МИД Литвы Линас Линкявичус высказался резче, назвав происходящее в Беларуси фарсом.

"Какой фарс. Фальшивые выборы. Фальшивая инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Наоборот. Его нелегитимность — факт со всеми вытекающими из этого последствиями", — заявил он.

Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что тайная "инаугурация" Лукашенко не делает законной фальсификацию выборов и его статус как главы Беларуси. Глава МИД Латвии назвал прискорбным то, что голоса белорусского народа и международного сообщества не имеют значения и отметил, что только подлинный политический процесс сможет положить конец кризису в Беларуси.

Secret “inauguration” of Alexander Lukashenko in #Belarus does not legitimise election fraud and his status as head of state. Regrettable that voices of Belarusian people and international community do not matter, only genuine political process can end political crisis in Belarus

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в своем заявлении отметил, что Лукашенко лишился своего мандата, а его нелегитимная инаугурация противоречит всем принципам демократии.

"Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии. Лукашенко явно лишился своего мандата. МЫ призываем к свободным и честным выборам, чтобы жители Беларуси получили того президента, которого они заслуживают", — написал он.

Today's illegitimate inauguration of #Lukashenko goes against all principles of democracy.



Lukashenko has clearly lost his mandate.



We call upon free and fair elections for people of #Belarus to get the president they deserve.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек подчеркнул, что республика полностью поддерживает белорусское общество, которое заслуживает свободы.

"Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Таким образом, результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко также незаконна. Белорусское гражданское общество имеет полную поддержку Чешской Республики. Белорусы заслуживают свободы", — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Словакии Иван Корчок тоже заявил о поддержке граждан Беларуси. По его словам, Лукашенко в ответе за то, что президентские выборы не были ни свободными, ни честными, и не имеет легитимности руководить страной.





По мнению главы МИД Дании Йеппе Кофода, сфальсифицированные выборы в Беларуси должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС.





"Лукашенко подтверждает свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и честные выборы, которые будут равны демократически избранному президенту. Сфальсифицированные выборы должны привести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список ЕС", — написал он.









В МИД Польши так же озвучили официальную позицию: "президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как осуществляющий законную власть, независимо от того, является ли принесение присяги секретным или официальным".









Что же касается Украины, то ее официальная оценка тайной инаугурации Лукашенко и его политического статуса будет сформирована после дополнительных консультаций. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. При этом, глава МИД подчеркнул: выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными.





В то же время в министерстве юстиции Беларуси завили, что "инаугурация Лукашенко проведена в точном соответствии с требованиями законов Беларуси", передает TYT.by.





Напомним, что 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Однако его инаугурация прошла тайно — без официального анонса, телетрансляции и междунраодных гостей. О том, что она действительно состоялась, стало известно от государственных белорусских СМИ.





Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После того как еще в день голосования Александр Лукашенко предварительно был назван победителем, тысячи несогласных таким результатом белорусов вышли на акции протеста.





В том или ином виде протестные настроения охватили всю страну и продолжаются по сегодняшний день. В ходе акций протеста белорусские силовики неоднократно разгоняли собравшихся людей, применяя дубинки, светошумовые гранаты, водометы и оружие с резиновыми пулями, задержаны были тысячи человек. Позднее правоохранители начали преследовать членов Координационной совета, созданного для мирной передачи власти в стране: некоторые из них были задержаны, некоторые — выдворены из Беларуси.





ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и выступил за введение санкций в отношении представителей власти. Верховная Рада Украины, в свою очередь, поддержала заявление о том, что не считает президентские выборы в Беларуси ни свободными, ни честными, осуждает применение чрезмерной силы со стороны белорусских правоохранительных органов и поддерживает введение санкций в отношении виновных в происходящем.