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24 сентября 20, 22:12
В ЕС заявили о второй волне коронавируса
коронавирус
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Все государства-члены ЕС должны быть готовы начать меры контроля при первых же признаках потенциальных новых вспышек, заявила еврокомиссар по здравоохранению.
Национальные правительства и граждане стран ЕС должны осознать опасность второй волны эпидемии коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, сообщило в четверг, 24 сентября, издание Европейская правда.
 
"Поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем в пик в марте, совершенно очевидно, что этот кризис не прошел", - сказала она.
 
Это означает, что все государства-члены ЕС должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек, заявила Кириакидес.   
 
Она подчеркнула, что в противном случае в ЕС снова придется прибегать к жесткому карантину.
 
"Сейчас решающий момент и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем. Это может быть наш последний шанс не допустить повторения прошлой весны", - заявила еврокомиссар по здравоохранению.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна заболевания коронавирусом. Он напомнил, что сейчас во всем мире, и в Украине, обостряется ситуация, и растет количество заболевших.
Korrespondent
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