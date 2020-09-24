В ЕС заявили о второй волне коронавируса

Национальные правительства и граждане стран ЕС должны осознать опасность второй волны эпидемии коронавируса. Об этом заявила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, сообщило в четверг, 24 сентября, издание Европейская правда.

"Поскольку в некоторых государствах-членах наблюдается большее количество случаев, чем в пик в марте, совершенно очевидно, что этот кризис не прошел", - сказала она.

Это означает, что все государства-члены ЕС должны быть готовы начать меры контроля немедленно и в нужное время, при первых же признаках потенциальных новых вспышек, заявила Кириакидес.

Она подчеркнула, что в противном случае в ЕС снова придется прибегать к жесткому карантину.

"Сейчас решающий момент и каждый должен действовать решительно и использовать те инструменты, которые мы имеем. Это может быть наш последний шанс не допустить повторения прошлой весны", - заявила еврокомиссар по здравоохранению.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна заболевания коронавирусом. Он напомнил, что сейчас во всем мире, и в Украине, обостряется ситуация, и растет количество заболевших.