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26 сентября 20, 09:47
В Испании территорию завода затопило вином
винодельня
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Резервуар на 50 тысяч литров опустел за несколько секунд в результате мощного выброса жидкости.

В испанском городе Вильямалеа на винодельни 50 тысяч литров красного вина вылилось из цистерны. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщило издание LAD Bible.

Отмечается, что металлическая емкость, в которой сохранялся напиток, была повреждена, вследствие чего вино просто хлынуло на землю.

За мощным выбросом жидкости наблюдали, вероятно, работники винодельни.

При этом о причинах случившегося не сообщается.

Как сообщалось, эксперт по винному производству Бурак Казаз из американского Университета Сиракьюса заявил, что пожары поменяли вкус вина, произведенного в Калифорнии, - он приобрел привкус копчености и гари.

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Korrespondent
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