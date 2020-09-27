Армения заявила о ракетном обстреле городов

Азербайджан начал наступление с ракетного обстрела и использования дронов в направлении Арцаха. Об этом заявил губернатор Тавушской области Армении Айк Чобанян, сообщает Arka в воскресенье, 27 сентября.

"В направлении Арцаха противник начал наступление с ракетного обстрела и с использованием дронов. Как в Арцахе, так и на границах Тавуша, наша мощная армия готова к разрушительному контрудару. В Тавуше все от мала до велика, выражают готовность поддержать наших соотечественников, братьев и сестер в Арцахе", - сказал Чобанян.

При этом Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянских властей.

"Азербайджанская Армия не берет на прицел гражданское население, гражданские объекты и гражданскую инфраструктуру. В отличие от страны-оккупанта Армении, Азербайджан соблюдает требования положений международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, во время военных операций", - заявили в ведомстве.

В Евросвете призвали Армению и Азербайджан в срочном порядке прекратить боевые действия.

"Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - это единственный путь вперед", - написал глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

Напомним, что Азербайджан начал военное наступление на Армению. В районе Нагорного Карабаха идут ожесточенные бои, потери зафиксированы с обеих сторон. Турция заявила о поддержке Азербайджана.

Также сообщалось, что Армения объявила всеобщую мобилизацию. В стране ввели военное положение. В Нагорном Карабахе идут бои, Минобороны Армении публикует видео уничтожения азербайджанских танков.

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