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27 сентября 20, 14:54
Китай начал массовую вакцинацию от COVID-19
COVID-19
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Прививки уже получили десятки тысяч людей, хотя безопасность и эффективность вакцины еще не доказана.

В Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса. Об этом сообщает New York Post в воскресенье, 27 сентября.

При этом безопасность и эффективность вакцины пока не доказаны. Эту вакцину китайцы начали получать с июля.

Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заявил, что КНР получила поддержку ВОЗ перед тем, как начать ее использование. По его словам, некоторые люди, принадлежащие к профессиям "высокого риска", например медперсонал передовой линии, имеют право получать вакцину с 22 июля.

Чжэн Чжунвэй заверил, что в течение клинических испытаний не было отмечено серьезных побочных эффектов в результате применения вакцины.

В свою очередь в ВОЗ заявили, что Китай выдал "внутреннее разрешение на экстренное использование", кторое выдается на усмотрение стран и не подпадает под утверждение организации.

Напомним, что в Китае проходят клинические испытания 11 вакцин от коронавируса. Четыре китайские вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов, отметил министр Ван Чжиган.
Korrespondent
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