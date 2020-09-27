НАТО о конфликте в Нагорном Карабахе

Союзники по НАТО с тревогой воспринимают сообщения о военных столкновениях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и подчеркивают, что этот конфликт не имеет военного решения. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Средней Азии Джеймса Аппатурая, текст которого опубликован на сайте Североатлантического альянса.
"НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", – говорится в заявлении альянса.27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга. В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.