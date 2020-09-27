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27 сентября 20, 21:29
НАТО о конфликте в Нагорном Карабахе
НАТО
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Североатлантический альянс считает, что сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании

Союзники по НАТО с тревогой воспринимают сообщения о военных столкновениях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и подчеркивают, что этот конфликт не имеет военного решения. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Средней Азии Джеймса Аппатурая, текст которого опубликован на сайте Североатлантического альянса.

"НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры о мирном урегулировании. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", – говорится в заявлении альянса.

27 сентября на границе Азербайджана и Армении начались боевые действия, обе стороны обвиняют в этом друг друга. В связи с этим в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

В Азербайджане говорят, что "на всей протяженности фронта идут ожесточенные бои". Позже в Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг. Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах. В Армении сообщили, что с армянской стороны, по предварительным данным, погибли 16 человек, ранены более 100.
liga.net
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