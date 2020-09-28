Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.92
USD
28.29
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 сентября 20, 22:25
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти
Лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лукашенко посоветовал Эммануэлю Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.

Александр Лукашенко отреагировал на призыв со стороны французского президента Эммануэля Макрона передать власть и уйти с должности, вспомнив акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция.

"Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - процитировала слова Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.
 
"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - отметил Лукашенко.
 
Напомним, что в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение "мужеством белорусов" и заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть пост.
 
В воскресенье, 27 сентября, в акции протеста против режима Лукашенко в Минске приняли участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.
 
Korrespondent
Ещё по теме:
Падет ли наконец последняя диктатура Европы в Белоруссии?
В Беларуси оппозиция озвучила требования: видео
Что оппозиция в Беларуси задумала на сегодня
Правительство Беларуси сложило полномочия
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
НАТО о конфликте в Нагорном Карабахе
noimageСитуация в Нагорном Карабахе
noimageКитай начал массовую вакцинацию от COVID-19
noimageАрмения заявила о ракетном обстреле городов
Лента новостей