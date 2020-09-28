Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти

Александр Лукашенко отреагировал на призыв со стороны французского президента Эммануэля Макрона передать власть и уйти с должности, вспомнив акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция.

Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - отметил Лукашенко.

Напомним, что в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Макрон выразил восхищение "мужеством белорусов" и заявил, что Лукашенко следует добровольно покинуть пост.

В воскресенье, 27 сентября, в акции протеста против режима Лукашенко в Минске приняли участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.