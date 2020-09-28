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28 сентября 20, 16:15
Макрона просят стать посредником в диалоге с Лукашенко
Тихановская
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Также в роли посредника белорусская оппозиционерка видит президента России Владимира Путина.

Глава оппозиции Беларуси Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой стать посредником в диалоге с режимом Александра Лукашенко. Об этом Тихановская сказала в интервью СМИ, сообщает France 24.

С таким предложением она выступила накануне официального визита в Вильнюс французского лидера.

"Сейчас пришло время, когда Беларусь нуждается в помощи в организации диалога", - заявила Тихановская.

Она добавила, что Макрон может стать одним из посредников в таком диалоге по выходу Беларуси из политического кризиса. Тихановская также выразила желание встретиться с Макроном в Вильнюсе во время его двухдневного визита в Литву.

Как заявил Елисейский дворец, такая встреча программой официального визита Макрона не предусмотрена, но она не исключается.

При этом Тихановская заявила, что посредником в диалоге между белорусской оппозицией и режимом Лукашенко также стать и президент РФ Владимир Путин.

Белорусский оппозиционер также высказалась за введение международных санкций не только против отдельных чиновников, причастных к насилию, нарушению прав человека и фальсификации выборов, но и санкций экономических - против бизнеса, который финансирует режим Лукашенко.

Ранее Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти, посоветовав ему покинуть свой пост в ответ на протесты "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, в акции протеста против режима Лукашенко в Минске приняли участие около 100 тысяч человек, десятки людей задержаны.
Korrespondent
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