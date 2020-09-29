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28 сентября 20, 20:16
50 дней протестов. Что происходит в Беларуси?
протест
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Очередная воскресная акция протеста в Беларуси была объявлена народной инаугурацией Светланы Тихановской — в противовес тайной инаугурации Александра Лукашенко.
Очередная воскресная акция протеста в Беларуси была объявлена народной инаугурацией Светланы Тихановской — в противовес тайной инаугурации Александра Лукашенко.

Белорусы протестуют уже 50 дней, но Александр Лукашенко никуда не спешит уходить. На очередной воскресной акции в Минске снова собрались около 100 тысяч человек, и снова участников акции задерживали силовики.

Корреспондент.net продолжает следить за ситуацией в Беларуси.

По дороге к ОМОНу

Акция, 27 сентября, продолжалась более четырех часов. Демонстранты собирались колоннами из разных частей города около стелы “Минск — город-герой” — там же прошли и первые задержания.

На этот раз шествие проследовало по необычному маршруту: вместо того, чтобы идти к резиденции Лукашенко, протестующие отправились к Академии наук, а оттуда по проспекту Независимости вдоль Московской линии метро в спальный микрорайон Уручье, где располагается база белорусского ОМОНа. Таким образом, всего люди прошли более десяти километров. После окончания акции милиция начала точечные задержания в Уручье.

По предварительным данным, на акциях протеста 27 сентября по всей стране задержаны около 200 человек, из них 140 — в Минске.

В регионах страны наиболее жесткие задержания произошли в Гомеле — там силовики применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестные дворы

Одновременно с массовыми акциями в Минске появились целые протестные дворы — соседи там выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты. «Медуза» показывает, как это выглядит, и рассказывает, как устроен локальный протест.

Самый известный такой двор - на минской улице Червякова. Рядом со двором находится Киевский сквер, где 6 августа во время праздника, организованного местной администрацией, два звукорежиссера из Дворца детей и молодежи включили песню Перемен Виктора Цоя и подняли вверх белые браслеты — символ оппонентов Лукашенко.

Диджеев — Владислава Соколовского и Кирилли Галанова — сразу задержали и отправили в изолятор. Но они тут же стали легедами протеста, а их изображение с поднятыми белыми лентами вскоре появилось на будке между Сморговским трактом и улицей Червякова.

С начала августа изображение диджеев закрашивали, срывали или заливали битумом десять раз. Десять раз оно появлялось снова — пока во дворе не стал ночевать патруль милиции, который охранял будку. И даже тогда, стоило силовикам отлучиться, изображение заново появлялось на стене. 

Во дворе будкой стали проходить ярмарки, мастер-классы по танцам и футбольному фристайлу, концерты и показы мультфильмов. Взрослые из протестного двора рисовали на улице вместе с детьми, устраивали флешмобы и принимали гостей из других районов.

Несмотря на мирный и локальный характер этих акций, жители двора постоянно находятся под давлением городской администрации и силовиков.

8 сентября двоих местных жителей задержали, когда те вышли вынести мусор (позже их отпустили). 11 сентября силовики подошли к ребенку, который писал мелками «Жыве Беларусь!» и потребовали от матери поговорить с дочкой о запрещенной символике. А 15 сентября неизвестные в штатском и в масках задержали местного жителя Степана Латыпова за то, что он перегородил им доступ к муралу с диджеями и требовал предъявить документы. 

Что будет дальше?

Протесты зашли в тупик, полагают эксперты.

“Cитуация замораживается в неопределенном состоянии. Свергнуть Лукашенко не могут. Мирный протест оказался неэффективным в условиях, когда государство находится под фактическим контролем мощного внешнего игрока. Соответственно, на место уволенных местных силовиков можно прислать иностранных, а местных журналистов быстро замещают российские пропагандисты. Сам Лукашенко превращается в марионетку, которая ничего сама сделать не может и живет только “царской милостью””, - констатирует украинский политолог Петр Олещук.
Korrespondent
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