Азербайджан и Армения на пороге большой войны

Между Азербайджаном и Арменией уже вторые сутки продолжаются активные бои, что происходит в Нагорном Карабахе – рассказывает LIGA.net

Вчера между Арменией и Азербайджаном вспыхнули бои в районе спорного региона Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в начале эскалации, сообщают о сотнях потерь противников, жертвах и раненых среди гражданских. В обеих странах введено военное положение и мобилизация. Часть экспертов называют происходящее войной и говорят, что дальнейшее развитие событий зависит от действий внешних игроков. Что происходит в Нагорном Карабахе, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 27 сентября в спорном Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает оккупированной Арменией территорией, возобновились активные боевые действия. Кто спровоцировал конфликт, не ясно. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации насилия, обстрелах мирных населенных пунктов и жертвах среди гражданских.

В Баку заявили о начале контрнаступательной операции, а затем отчитались во взятии под контроль нескольких населенных пунктов и высот в спорном регионе. Армения, реагируя на обострение ситуации, объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже Азербайджан также ввел частичное ВП и мобилизацию.

И Азербайджан, и Армения публикуют видео, на которых, по их заявлениям, запечатлено уничтожение техники противника. Вот, что показывает Армения:

А вот видео Минобороны Азербайджана:



