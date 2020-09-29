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29 сентября 20, 08:43
Эксперт назвал причину обострения в Нагорном Карабахе
Армения
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Ситуация в Нагорном Карабахе - это не война между Арменией и Азербайджаном. Это война между Турцией и Россией.

Такое мнение выразил журналист и военный обозреватель Денис Попович.

"Зачем Турции это нужно? Ее президент - Реджеп Эрдоган все сильнее и сильнее претендует на роль регионального лидера, споря на этом поле именно с Россией. Сначала это было в Сирии, где Анкара в принципе добилась всего, чего хотела, а теперь вот наступила очередь Нагорного Карабаха.
А почему именно Нагорный Карабах? Вспомним, что Закавказье - это регион давнего противостояния между Турцией и Россией, где было пролито немало крови. Нагорный Карабах - это тот якорь, с помощью которого Россия сохраняет свое присутствие в этом важнейшем для нее регионе. Поэтому, если Турция хочет отвоевать тут господство - то ей нужен Нагорный Карабах", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

Журналист предположил, какую конечную цель преследует Азербайджан в этой войне и как поведет себя Россия: "Азербайджан не будет нападать на Армению. Его цель - именно Нагорный Карабах, а это пока еще не часть Армении для того, чтобы Россия могла оказывать открытую военную помощь своим армянским "прокси". Поэтому русским остается направлять в помощь армянам вагнеровское отребье под видом любителей горных пейзажей и минеральных вод, но официально вести себя довольно сдержанно".

Попович рассказал, что открытый конфликт с Анкарой Москве крайне невыгоден: "Причины лежат в той же Сирии. Открытый конфликт России с Турцией дает право Анкаре перекрыть черноморские проливы в рамках конвенции Монтре. А это запирает сирийскую группировку РФ в логистическом капкане и вынуждает Кремль задуматься о выводе своих войск из Сирии".


Напомним, 27 сентября на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. Стороны объявляют друг друга в начале обстрелов. 
telegraf.com.ua
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