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29 сентября 20, 13:08
Лауреат Нобелевской премии Артур Эшкин умер в США в 98 лет
Артур Эшкин
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Ученый скончался в собственном доме.

В Вашингтоне умер физик Артур Эшкин, получивший Нобелевскую премию в области физики за разработку "оптического пинцета" для исследования молекулярных процессов и болезней человека. По данным Washington Post, 98-летний ученый ушел из жизни еще 21 сентября в собственном доме в Рамсоне, штат Нью-Джерси.

Эшкин был старейшим лауреатом Нобелевской премии в истории. Ученый получил ее в 2018 году в возрасте 96 лет, хотя свое изобретение сделал более трех десятилетий назад. Суть "оптического пинцета" в том, что он позволяет манипулировать  микроскопическими объектами с помощью лазерного света (обычно испускаемого лазерным диодом).

Артур  Эшкин начал свою научную карьеру он начал еще в 1947 году в лаборатории Колумбийского университета, где получил научную степень физика. Затем по совету своего старшего брата Джулиуса, принимавшего участие в разработке атомной бомбы в качестве исследователя Манхэттенского проекта, продолжил изучение ядерной физики, получив докторскую степень уже в Корнельском университете в 1952 году.

Эшкин является автором десяток исследовательских работ и 47 патентов. В 1996 году его избрали членом Национальной академии наук США.
kp.ua
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