Конфликт в Нагорном Карабахе: чья армия сильнее?

Накал конфликта в Нагорном Карабахе свидетельствует о том, что обе страны готовились к нему долго. Сообщения с фронта показывают, что Армения и Азербайджан применяют современную технику и оружие, которые ранее активно закупали у других стран. "КП" в Украине" разбиралась, кто поставлял сторонам вооружение и кто имеет большие шансы на успех в этом противостоянии.

Азербайджан и Армения в последние годы активно вооружались. Примечательно, что главным поставщиком для обеих стран была Россия, несмотря на то что Москва поддерживает Ереван.

Вся оборонка в Армении держится на российских займах под маленький процент. РФ предоставила стране кредит в 200 миллионов долларов на закупку российского оружия в течение ближайших двух лет. А расплачивается Армения своей собственностью - железными дорогами, газораспределительной системой. Хотя иногда Россия списывает эти кредиты.

У Еревана есть российские танки Т-80, Т-72 и Т-90С, самоходные гаубицы "Акация", "Гиацинт", "Гвоздика", системы залпового огня (РСЗО) "Град" и "Смерч". Близ города Гюмри расположена российская военная база, которая оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8МТ (базируются на аэродроме "Эребуни" близ Еревана). Численность личного состава - около 4 тысяч человек, но в 2019 году военный потенциал базы был увеличен в два раза посредством оснащения ее гарнизонов новой и модернизированной военной техникой.

ВВС Армении - это 15 российских штурмовиков Су-25 и один истребитель-перехватчик МиГ-25. Есть еще два десятка вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ. Средства ПВО представлены российскими ЗРК С-300, "Бук-М2", "Печера-2М2", переносными зенитными ракетными комплексами "Стрела", "Игла" и более современной "Вербой".

Но и Азербайджан увеличил свои закупки у России. Страны продолжают сотрудничество в военно-технической сфере и реализацию подписанных контрактов на 5 млрд долларов, из которых закуплено оружия на 3 млрд долл.

Экспорт российских вооружений в Азербайджан, по информации Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), составлял почти 5% от общего экспорта вооружений из РФ. Баку закупал преимущественно наступательную военную технику и оружие, в частности реактивные системы залпового огня "Смерч", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", танки Т-90, мостоукладчики МТУ-90.

В отличие от Армении, Азербайджан помимо России покупает оружие у Израиля, Пакистана, Турции, Украины. Хотя РФ пытается различными способами препятствовать закупкам в Турции, Беларуси и нашей стране.

Израиль поставлял Баку противотанковые ракетные комплексы Spike-LR и РСЗО Lynx, а также беспилотные летательные аппараты Heron и Searcher. Азербайджан также имеет израильский оперативно-тактический ракетный комплекс LORA, максимальная дальность стрельбы которого - до 300 километров.

На вооружении Азербайджана также есть американские вертолеты Bell-412 и MD-530F Cayuse Warrior, огромный летательный аппарат семейства беспилотников Hermes 900, разработанный израильской компанией Elbit Systems. Это фактически летающий грузовик или танк: размах крыльев - 15 метров, длина - 9 метров, автономное время полета – до 30 часов.

У Украины Азербайджан в разные годы покупал танки T-72М1, БМП-1, БТР-3У "Гардиан", БТР-70, 122-мм гаубицы "Гвоздика", самоходные гаубицы "Акация" 2С3, 120-мм минометы РМ-38, реактивные системы залпового огня "Смерч" БМ-30, штурмовые самолеты МиГ-29, ударные вертолеты типа Ми-24Г и прочее.

У Беларуси Баку купил реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", которые предназначены для высокоточного поражения живой силы, небронированной и бронированной военной техники, других объектов. Дальность стрельбы "Полонеза" - до 300 км.

Данные об импорте в Армению из других стран отсутствуют, так как армянская оборонка ориентирована исключительно на российскую продукцию. Поэтому военные эксперты считают, что азербайджанская армия оснащена лучше, поскольку Баку может выбирать то вооружение, которое ему больше подходит, а Ереван ограничен только российским ассортиментом.

В первые дни конфликта армянское руководство сообщило, что в военкоматах выстроились очереди добровольцев, желающих идти защищать Карабах. Но потом власти ограничили выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом сообщает агентство "Sputnik Армения" со ссылкой на Комитет гражданской авиации страны. В комитете пояснили, что все мужчины этой возрастной категории смогут покинуть республику только с письменного разрешения военкоматов.

В Азербайджане и Армении действуют следующие виды и сроки воинской службы: срочная (обязательная и по контракту), служба в запасе, мобилизационная. На обязательную воинскую службу в Армении призывают от 18 до 27 лет и офицеров резерва первого ранга в возрасте до 35 лет. Срок службы - 2 года. Призывной возраст в азербайджанскую армию составляет от 18 до 35 лет. При этом срок службы солдат-срочников составляет 18 месяцев и 12 - для выпускников вузов. Устроиться служить по контракту можно с 17 лет.

СПРАВКА

Согласно последним данным военного аналитического центра GlobalFirepower, Азербайджан занимает 64-е место в рейтинге сильнейших армий мира, Армения – 111-е.

Военный бюджет Азербайджана - 2,8 млрд долларов США, Армении - 1,3 млрд долларов.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Олег Жданов, эксперт по вопросам безопасности:

- Оснащение армянской армии не идет ни в какое сравнение с азербайджанской. Ереван покупает вооружение только в России и за кредиты, которые ему же дает Москва. И это не новые образцы, а довольно-таки старая техника. Кстати, премьер-министр Армении Никол Пашинян возмущался тем, что Россия за эти деньги им поставляет "металлолом". А у Азербайджана несколько поставщиков – Россия, Израиль, Беларусь. Белорусская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез" с китайской ракетой сейчас очень активно используется в конфликте. Так что разница разительная, и она - в качестве техники.

Алексей Арестович, военный эксперт:

- Хотя мотивация воевать у обеих сторон одинаковая, военно-техническое оснащение не идет ни в какое сравнение. У Азербайджана есть нефть, нефтедоллары, он может позволить себе купить то вооружение, которое хочет. Армения по сравнению с Азербайджаном намного беднее, и у нее возможностей гораздо меньше. Поэтому вооруженные силы Азербайджана на голову выше. У Украины Баку покупал много чего, начиная от ПЗРК и заканчивая танками. Единственное, что пока защищает армян от этого оружия, - укрепленные районы в горах, которые они возводили на протяжении 30 лет.