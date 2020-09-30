Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Представители PEN America отметили: "В то время, когда соблюдение принципиальности может означать для государственных чиновников окончание профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула и не пошатнулась... Она — мощный пример мужества, которую эта награда призвана отметить", — говорится в заявлении руководительницы организации Сьюзанн Носсел.

С должности руководительницы американского дипведомства в Киеве Мари Йованович была отозвана в мае 2019 года. Во время слушаний в рамках импичмента Дональда Трампа в Конгрессе Йованович заявляла, что ее отзыва сопровождалось кампанией воздействия с целью запятнать ее репутацию.

Сейчас Йованович работает в Carnegie Endowment for International Peace, сотрудничает с Институтом исследований дипломатии в университете Джорджтаун, а также пишет мемуары.