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30 сентября 20, 08:59
Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией
Мари Йованович
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Американская литературная и правозащитная организация ПЕН наградила экс-посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость PEN/Benenson Courage Award.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Представители PEN America отметили: "В то время, когда соблюдение принципиальности может означать для государственных чиновников окончание профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула и не пошатнулась... Она — мощный пример мужества, которую эта награда призвана отметить", — говорится в заявлении руководительницы организации Сьюзанн Носсел.

С должности руководительницы американского дипведомства в Киеве Мари Йованович была отозвана в мае 2019 года. Во время слушаний в рамках импичмента Дональда Трампа в Конгрессе Йованович заявляла, что ее отзыва сопровождалось кампанией воздействия с целью запятнать ее репутацию.

Сейчас Йованович работает в Carnegie Endowment for International Peace, сотрудничает с Институтом исследований дипломатии в университете Джорджтаун, а также пишет мемуары.
censor.net.ua
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