Прошли первые скандальные предвыборные дебаты в США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBS News, который вел прямую трансляцию.

По словам Байдена, Трамп "даже не может сказать ему (президенту РФ Владимиру Путину. - Ред.) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат". Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.

Как отметил Байден, он сталкивался с Путиным и "дал ему понять, что не пойдет на его уловки".

"Под руководством этого президента (Трампа. - Ред.) мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - считает кандидат от демократов. Своего оппонента он назвал "худшим президентом в истории США".

Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы назвал американских военнослужащих "неудачниками", о чем в начале сентября написал журнал Atlantic. Байден упомянул своего сына Бо, который служил в Ираке и умер от рака мозга в 2015 году.

"Я не знаю Бо, я знаю Хантера", - заявил в ответ на это Трамп, имея в виду другого сына Байдена. В 2014-2019 годах он входил в состав компании Burisma. .

В ходе дебатов Трамп также заявил, что Хантер Байден получал деньги от предпринимательницы Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Байден-старший назвал эти сведения ложными.