США, РФ и Франция приняли заявление по Карабаху

Президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Оно опубликовано в четверг, 1 октября, на сайте Кремля.

Лидеры трех стран призвали руководство Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий.





"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении,





Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.





"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении.





В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям погибших и раненых.

Как известно, Франция, США и Россия являются странами-сопредседателями Минской группы, которая занимается переговорами по Нагорному Карабаху.

Ранее в Ереване заявили, что в Армении и Карабахе не готовы заключать мирное соглашение с Азербайджаном в ущерб своим национальным интересам.





В Баку единственным условием прекращения военных действий называют вывод армянских войск из Карабаха.



