Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.33
USD
28.33
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 октября 20, 15:53
США, РФ и Франция приняли заявление по Карабаху
путин, Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президенты стран Минской группы призвали прекратить военные действия и возобновить переговоры.

Президенты России, США и Франции - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон - приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Оно опубликовано в четверг, 1 октября, на сайте Кремля.

Лидеры трех стран призвали руководство Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Нагорному Карабаху без предварительных условий.

"Призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении,

Путин, Макрон и Трамп считают, что следует немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении.

В документе также сказано, что президенты скорбят о погибших и соболезнуют семьям погибших и раненых.
 
Как известно, Франция, США и Россия являются странами-сопредседателями Минской группы, которая занимается переговорами по Нагорному Карабаху.
Ранее в Ереване заявили, что в Армении и Карабахе не готовы заключать мирное соглашение с Азербайджаном в ущерб своим национальным интересам.

В Баку единственным условием прекращения военных действий называют вывод армянских войск из Карабаха.
Korrespondent
Ещё по теме:
Деркач опубликовал разговор якобы Порошенко с Путиным
Зеленский разговаривал с Путиным по телефону
Путин после Меркель обсудил Беларусь с Макроном
Детали встречи по Донбассу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд Милана переслушает "признание" Маркива, - Геращенко
Лента новостей