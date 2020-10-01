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1 октября 20, 21:50
Вахтанг Какабидзе возглавил список партии Саакашвили
Вахтанг Какабидзе
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Популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе появился в топе партийного списка крупнейшего оппозиционного объединения "Единое национальное движение", которое примет участие в выборах с еще несколькими партиями в блоке под названием "Сила в единстве".

Об этом сообщили в apsny.

Сегодня оппозиционный блок представил свой список, в котором первые десять мест распределились так:

  • Вахтанг Кикабидзе
  • Ника Мелия, депутат парламента
  • Григол Вашадзе – председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии
  • Хатия Деканоидзе, экс-глава Национальной полиции Украины и экс-министр образования Грузии
  • Коба Накопия, депутат парламента
  • Дэви Чанкотадзе, бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии
  • Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины
  • Саломе Самадашвили, депутат парламента
  • Заал Удумашвили, член политсовета партии
  • Хатуна Самнидзе, председатель «Республиканской партии Грузии»

По предварительной Михеил Саакашвили является основателем партии "Единое национальное движение".
telegraf.com.ua
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