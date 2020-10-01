Вахтанг Какабидзе возглавил список партии Саакашвили

Об этом сообщили в apsny.
Сегодня оппозиционный блок представил свой список, в котором первые десять мест распределились так:
- Вахтанг Кикабидзе
- Ника Мелия, депутат парламента
- Григол Вашадзе – председатель партии ЕНД, бывший глава МИД Грузии
- Хатия Деканоидзе, экс-глава Национальной полиции Украины и экс-министр образования Грузии
- Коба Накопия, депутат парламента
- Дэви Чанкотадзе, бывший глава Объединенного штаба Вооруженных сил Грузии
- Леван Варшаломидзе, бывший глава правительства Аджарии, секретарь Национального инвестиционного совета Украины
- Саломе Самадашвили, депутат парламента
- Заал Удумашвили, член политсовета партии
- Хатуна Самнидзе, председатель «Республиканской партии Грузии»
По предварительной Михеил Саакашвили является основателем партии "Единое национальное движение".