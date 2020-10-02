В Ливане арестовали двух россиян по делу о взрыве в Бейруте

В Ливане судья Фади Саван заочно арестовал двух граждан России по делу о взрыве аммиачной селитры в порту города Бейрут. Об этом накануне сообщила Al Jazeera.

В Ливане судья Фади Саван заочно арестовал двух граждан России по делу о взрыве аммиачной селитры в порту города Бейрут. Об этом накануне сообщила Al Jazeera.





Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве. Гречушкин владел судном Rhosus, с которого изъяли груз взорвавшейся позже селитры. В свою очередь Прокошев был капитаном этого судна.





Судья передал документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева.





Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил значительную часть города. Погибли окло 200 человек, более 6 тысяч были травмированы.





По официальной версии, в гавани сдетонировало 2750 тонн селитры. После этого в порту было найдено еще несколько тонн аммиачной селитры.





По делу о взрыве были арестованы 19 чиновников, в том числе гендиректор порта Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер. Виновным за преступную халатность, ставшей причиной трагедии, может быть вынесен смертный приговор.