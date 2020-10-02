Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном

В МИД Армении заявили о готовности к переговорам с Азербайджаном о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу6 2 октября.

Действия Азербайджана, Турции, участие иностранных боевиков подрывают региональную безопасность, что значительно повышает риск крупномасштабной войны, говорят в армянском министерстве.

"Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы продолжим решительно противодействовать этой агрессии против Карабаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в 1994-1995 годах, чтобы восстановить режим прекращения огня на основе договоренностей", - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее армия Нагорного Карабаха за день потеряла 54 человека убитыми. Количество безвозвратных потерь армии обороны Нагорного Карабаха теперь составляет 157 человек.

Также в Карабахе заявили о более тысячи убитых военных Азербайджана. Также уничтожено 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 танк и БМП и четыре самолета Военных сил Азербайджана.