Великобритания ввела санкции против России за мост в Крым

Правительство Великобритании ввело санкции против российских граждан и компаний, связанных со строительством моста с Таманского полуострова в Крым через Керченский пролив. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило издание Европейская правда.

В санкционный список внесены генеральный директор компании Гранд Сервис Экспресс Александр Ганов и заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин.

Под санкции также попали компании Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.

Принадлежащие этим лицам и компаниям денежные счета, недвижимость и другие активы на территории Великобритании и в ее юрисдикции будут заморожены в случае обнаружения.

Напомним, Совет ЕС внес в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, причастные к строительству железнодорожной части Крымского моста.