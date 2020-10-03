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2 октября 20, 20:59
Великобритания ввела санкции против России за мост в Крым
Керченский пролив
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Британские санкции за мост в Крым введены на следующий день после утверждения аналогичных мер Евросоюзом.
Правительство Великобритании ввело санкции против российских граждан и компаний, связанных со строительством моста с Таманского полуострова в Крым через Керченский пролив. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщило издание Европейская правда.
 
В санкционный список внесены генеральный директор компании Гранд Сервис Экспресс Александр Ганов и заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам ООО Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин.
 
Под санкции также попали компании Ленпромтранспроект, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.
 
Принадлежащие этим лицам и компаниям денежные счета, недвижимость и другие активы на территории Великобритании и в ее юрисдикции будут заморожены в случае обнаружения. 
 
Напомним, Совет ЕС внес в санкционный список двух граждан России и четыре российские компании, причастные к строительству железнодорожной части Крымского моста. 
Korrespondent
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