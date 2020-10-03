Нагорный Карабах.Алиев: Конфликт должен быть разрешен сейчас

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы "как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение".

"Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", – подчеркнул Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "у карабахской проблемы нет военного решения", а для проведения переговоров необходимо прекратить стрельбу.





Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения напала на Азербайджан и потребовал от нее уйти из Карабаха. 30 сентября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана и призвал работать над прекращением военных действий.

