Нагорный Карабах.Алиев: Конфликт должен быть разрешен сейчас

Конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован сейчас. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы "как можно скорее положить конец этому конфликту и как можно скорее найти решение".
"Мы не в состоянии слушать такие заявления, как "прекрати, мы будем работать, мы будем вести переговоры, мы поможем". Мы слышали это много раз. У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас", – подчеркнул Алиев.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "у карабахской проблемы нет военного решения", а для проведения переговоров необходимо прекратить стрельбу.27 сентября Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, объясняя это "контроперацией". С новой силой возобновились боевые действия, которые время от времени вспыхивают после войны в начале 1990-х.